Benoît Hamon s'est exprimé sur la nomination de Olivier Dussopt au poste de secrétaire d'État à la fonction publique. Interrogé sur Franceinfo, l'ex-candidat socialiste à la présidentielle 2017 n'a pas mâché ses mots à l’encontre de l'ex-député PS.



"Comment est-ce qu'on peut être dans les discours attaché à l'amélioration du service public et ensuite accepter un poste qui va vous amener à supprimer 120.000 fonctionnaires ?", a demandé Benoît Hamon en parlant d'Olivier Dussopt. "Ça s'appelle des socialistes en peau de lapin", a-t-il ajouté.

Benoît Hamon a considéré que ce choix était dû à la volonté d'exercer le pouvoir : "Le fantasme du pouvoir (...) étreint les cœurs à gauche, comme à droite, et amène parfois à oublier qu'un jour on s'est engagé en politique parce qu'on avait des idées".

Dans cette même interview, Benoît Hamon a déclaré que son Mouvement du 1er juillet prenait de l'ampleur : "40.000 membres en l'espace de quelques mois, la dynamique est bien là". Il a aussi donné son avis sur Manuel Valls, notamment sur les sujets de la religion et de la laïcité. "Manuel Valls a affaibli la République", a-t-il affirmé avant d'ajouter : "Dans une interview à El Pais, il fait la confusion entre islam et islamisme. Il n’est plus le bon interlocuteur pour parler de ces questions-là."