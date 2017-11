publié le 24/11/2017 à 20:08

À 38 ans, Olivier Dussopt entre au gouvernement. Le député Nouvelle gauche de l'Ardèche a été nommé, via un communiqué de l'Élysée, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Comptes publics et sera en charge de la Fonction publique. Spécialiste des collectivités locales, il est entré à l'Assemblé nationale en 2007, rapporte Franceinfo. Il était alors le plus jeune des parlementaires du palais Bourbon.



Olivier Dussopt était, depuis plusieurs jours, pressenti pour entrer au gouvernement. Il reste une prise politique d'Emmanuel Macron, dont il est proche depuis les débuts de La République En Marche. Sa nomination au gouvernement permet également au Président de se rapprocher des élus locaux, très méfiants face à l'action du gouvernement. Très politisé, il s'est affiché successivement aux côtés de Benoît Hamon, Martine Aubry et Manuel Valls.

"Dussopt, c'est typiquement, le genre de socialistes qui aurait dû basculer de notre côté", avait même déclaré un proche du président de la République il y a quelques jours, d'après les informations du Figaro. Il y a plusieurs jours, ce jeune député avait même quitté la conversation Whatsapp utilisée par les élus du groupe Nouvelle gauche, à l'Assemblée nationale.

Un socialiste pur et dur

Après ses études à l'Institut politique de Grenoble, Olivier Dussopt est, de 2002 à 2006, collaborateur parlementaire de Michel Teston, sénateur socialiste de l'Ardèche. Il adhère au PS dès 2000 puis rejoint le Conseil régional de Rhône-Alpes en 2006, toujours sous l'étiquette socialiste.



Proche de Benoît Hamon, il fait partie du Conseil national du PS. Olivier Dussopt intègre la direction nationale du PS en 2008, puis devient vice-président de l'Association des petites villes de France en 2010 et en sera nommé président en 2014.



En 2012, Olivier Dussopt est réélu député de l'Ardèche. Maire de la ville d'Annonay, il est nommé vice-président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Proche de Martine Aubry, il soutiendra Manuel Valls en 2016 pour les primaires citoyennes. Lors des dernières élections législatives, il est réélu à la tête de la deuxième circonscription de l'Ardèche.