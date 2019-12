"Ok Boomer" : "La guerre des générations" est ouverte, selon Olivier Bost

publié le 13/12/2019 à 11:14

Il est permis de parler de phénomène qui se retrouve dans l'opinion, dans les débats et aussi dans les échanges d'amabilité sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui s'amplifie et qui, si l'on ne fait pas plus attention, risque de finir en guerre générationnelle.

D'un côté, il y a ceux qui ont profité de la croissance, qui ont joui sans entraves, qui vont partir tôt à la retraite et qui ont épuisé la nature pour assouvir leurs envies de consommation. Il s'agit de ceux qui sont nés après la guerre et jusqu'au milieu des années 1960 : les baby boomers.

Mais cette génération reçoit des critiques de plus en plus virulentes d'une jeunesse de plus en plus énervée. Ces jeunes ont entre 15 et 30 ans, ils n'ont connu que la crise, ont des angoisses climatiques et pensent qu'ils n'auront jamais de retraite : il s'agit de la génération Z, qui reproche aux vieux de n'avoir rien fait pour leur futur. Ce sont les égoïstes contre les malheureux.

Les jeunes qui critiquent leurs parents ou grands-parents, ce n'est pas nouveau. En mai 1968, les baby boomers qui sont aujourd'hui sous le feu des critiques en voulaient pas mal à leurs aînés. Mais aujourd'hui, la situation est plus sévère.

"Ok boomer" comme cri de ralliement

D'autant que la jeunesse est toujours aussi douée pour les slogans. C'est une députée néo-zélandaise de 25 ans qui a popularisé leur cri de ralliement : "Ok boomer". C'est ce qu'elle a répondu au Parlement à un élu plus âgé qui venait de l'interrompre alors qu'elle alertait sur le réchauffement climatique.

Une expression qui pourrait signifier : "Ok, cause toujours". Mais surtout, elle renvoie toute une génération à ses responsabilités en pointant son âge et la phrase est devenue une réplique mondiale sur les réseaux sociaux. Exactement comme quand Greta Thunberg dit à un responsable politique : "Arrêtez de parler, agissez !" C'est une manière fort peu aimable de clouer le bec, ce qui est particulièrement horripilant pour les vieux en question.

Certains y voient même une forme de "racisme anti-vieux". À tel point qu'une députée de La République en marche, Audrey Dufeu Schubert, envisage des mesures contre ces discriminations. C'est ce qu'elle préconise dans un rapport révélé par Le Parisien et qu'elle a remis à Édouard Philippe.

La SFGG a été auditionnée par @audreydufeu dans le cadre de son rapport remis hier à @EPhilippePM contre l'#âgisme, « fléau » comparable au «sexisme et au racisme». Le voici dans son intégralité (86 propositions) : https://t.co/Z5KdKkBNgT — SFGG (@LaSFGG) December 13, 2019

Le sujet est très sérieux car, derrière les échanges sur les réseaux sociaux, un autre risque existe. Ce risque, c'est celui de voir une partie de la société considérer les personnes âgées uniquement comme un "poids", un "coût" ou encore un "fardeau". Une image détestable qui provoque un autre phénomène : l'invisibilité.



Nous refusons en effet de voir notre société vieillir : on ne vieillit pas dans les entreprises, on n'est jamais vieux dans les séries à la télé et il existe moins de solidarité entre les générations. C'est l'autre défi du vieillissement de nos sociétés. Avec les débats sur les retraites ou sur l'urgence climatique : nous voilà dans une guerre des générations.