publié le 13/12/2019 à 09:18

Greta Thunberg a été élue personnalité de l'année par le Time. Abasourdi, Donald Trump signe ce tweet assassin : "Tellement ridicule. Greta doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis se faire un bon ciné avec un ami. Détends-toi Greta". Aussitôt la Suédoise réagit et change la biographie de son compte Twitter : "Greta Thunberg , jeune adolescente travaillant sur ses problèmes de colère".

"Il y a le club Greta, il y a le club Donald, jamais assez vite pour l’une, toujours trop pour l’autre", synthétisait Emmanuel Macron lors d’une rencontre avec des étudiants, jeudi 12 décembre. En un an, Greta Thunberg est devenue une personnalité internationale. On l'adore ou on la déteste mais elle ne laisse personne indifférent. Sa fougue irrite ou fascine.

Les grèves scolaires pour le climat, c’est elle. D'abord toute seule avec son petit panneau puis à la tête de d'immenses cortèges comme au mois de septembre avant le sommet climat de l’ONU. Elle a inspiré une génération d'ados dans le monde entier. Greta Thunberg est presque devenue un objet de pop culture.

Ce vendredi 13 décembre à Madrid pour la COP25, Greta Thunberg va devoir faire 3.134 km en train pour rallier Stockholm. Elle risque d'être embêtée par la grève des transports en France. Mais n'oublions pas le nom de naissance de la jeune fille : Tintin.

Les transports propres, grands gagnants de la grève

Les trajets en Blablacar ont augmenté de 75% lors des premiers jours de la grève. Blablalines, l'application Blablacar pour les trajets du quotidien, dit avoir enregistré 20 fois plus d'inscrits sur la période. Côté Vélib', près de 780.200 courses ont été réalisées à Paris depuis le jeudi 5 décembre. L'utilisation de trottinettes électriques a augmenté de 75%

Le pape François de plus en plus écolo

Le souverain pontife a déjà fait de nombreuses sorties sur le climat. Récemment, il a appuyé son propos écologique en déclarant : "la conversion écologique doit être comprise de manière intégrale". À côté de lui, Yannick Jadot est démonstrateur au salon de l’auto.