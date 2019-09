publié le 21/09/2019 à 15:47

Ils étaient des millions de jeunes, partout dans le monde, à marcher en faveur du climat vendredi 20 septembre. Ils ont ainsi fait la grève de l'école pour implorer les dirigeants mondiaux de faire leurs devoirs pour lutter contre le réchauffement climatique. L'une des plus importantes manifestations avait lieu à New York et comptait une invitée de marque : Greta Thunberg, la militante suédoise de 16 ans qui a inspiré cette mobilisation.

À l'issu du défilé new yorkais, l'adolescente a pris la parole. "C'est une urgence, notre maison brûle. Et ce n'est pas seulement la maison de la jeune génération, nous vivons tous ici", a-t-elle lancé. "Cela nous affecte tous et nous n'allons pas rester là à regarder. Nous allons nous unir derrière la science et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter cette crise", a poursuivi la jeune militante.

Greta Thunberg invitée à deux sommets

Créditée pour avoir lancé ces grèves l'an dernier à Stockholm, la lycéenne suédoise est invitée partout, a rencontré Barack Obama et des parlementaires américains à Washington cette semaine, et a ouvert ce samedi matin le sommet de la jeunesse sur le climat à l'ONU, avec d'autres jeunes militants.

Lundi 23 septembre, un sommet spécial climat a été convoqué par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avec une soixantaine de chefs d'États et de gouvernements attendus à la tribune pour présenter des plans de réduction des émissions des gaz à effet de serre révisés à la hausse. Greta Thunberg sera également de la partie.