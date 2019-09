publié le 20/09/2019 à 16:53

Indonésie, Ukraine, France, Ouganda, Danemark... Des centaines de milliers de jeunes manifestent vendredi 20 septembre à travers le monde entier pour ce qui s'annonce comme la plus grande mobilisation jamais organisée pour appeler les adultes à agir contre la catastrophe climatique.

Rejoignant le mouvement initié à l'été 2018 par la jeune Suédoise Greta Thunberg, ils boycottent les salles de classe pour cette très symbolique "grève mondiale pour le climat", qui doit culminer par une manifestation monstre à New York, où se tiendra lundi 23 septembre un sommet international sur le climat.

Au total, plus de 5.000 événements sont prévus sur toute la planète et Greta Thunberg, qui défilera à New York, a appelé jeudi dans une vidéo la jeunesse à s'approprier le combat. "Tout compte. Ce que vous faites compte", a déclaré celle qui est devenue le symbole d'une jeune génération convaincue que ses aînés n'en font pas suffisamment pour lutter contre le réchauffement.

"C'est pour votre futur, pour votre existence et pour votre vie même. Si vous n'êtes pas dans la rue vous perdez votre temps, où que vous soyez dans le monde", a lancé Aman Sharma, un étudiant manifestant à Delhi.

En Afrique du Sud, environ un demi-millier de personnes ont défilé dans la matinée à Johannesburg. "Notre école nous a autorisés à partir pour la manifestation. Si on ne fait pas quelque chose rapidement, ça sera le début de l'extinction humaine", s'inquiétait Jonathan Lithgow, collégien de 15 ans.

9.400 manifestants à Paris

De premiers rassemblements ont eu lieu à travers l'Europe. En Allemagne, où les écologistes ont le vent en poupe électoralement, des manifestants ont déjà bloqué la circulation dans le centre de Francfort, provoquant un embouteillage monstre. À Berlin, la principale manifestation devait partir de l'emblématique Porte de Brandebourg.



À Paris, Jeannette, 12 ans, est venue manifester accompagnée de son père Fabrice. "C'est mon anniversaire et j'ai demandé à venir, la situation me rend triste on est dans le caca et on fait n'importe quoi", lance la collégienne. Dans la capitale française, 9.400 manifestants ont été recensés dans l'après-midi, selon le comptage indépendant du cabinet Occurrence réalisé pour plusieurs médias, dont RTL.