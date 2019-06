publié le 27/06/2019 à 07:55

Le dernier livre de Nicolas Sarkozy, Passions, sort ce jeudi 27 juin. Passions avec un "s". Pour son lancement, l'ancien président de la République s'est confié au magazine Le Point. Ce qui fait notamment dresser l'oreille, c'est cette petite phrases : "Entre la France et moi, ce ne sera jamais fini". C'est l'annonce d'un retour ?

Non ce n’est pas ça, mais ce n’est pas non plus une simple carte postale. C’est à la fois moins et plus que ça. Ce ne sont pas non plus des mémoires. C’est une déclaration. Une déclaration aux Français, comme il l’écrit dans le livre : "Mon attachement à la France, c’est d’abord un attachement aux Français". Il le redit dans l’interview au Point : "J’aime les Français plus que l’idée de la France".

En fait quand Nicolas Sarkozy dit "entre la France et moi, ce ne sera jamais fini", on comprend que ce livre c’est l’ouvrage de quelqu’un qui a le sentiment que ça s’est achevé trop vite et qui revisionne le film.

Le feuilleton Sarko

D’ailleurs dans son équipe, on fait entendre que c’est un tome. Si le titre Passions est écrit au pluriel, c’est parce que sans doute, il y aura d’autres passions à écrire. D’autres feuilletons ! Mais Sarko c’est un feuilleton. Avec Sarko a eu toute une série d’épisodes, jusqu’aux tout derniers : l’épisode du départ puis l’épisode du retour puis une nouvelle fois le départ. Et là c’est l’épisode "Je suis au service du pays".

C’est pour cela qu’il dit lorsqu’"Emmanuel Macron me demande de représenter le pays, je le fais. Si François Hollande me l’avait demandé, je l’aurais fait tout autant", en n’oubliant pas de lancer une petite pique au passage à François Hollande : "Je doute cependant qu’il y ait même pensé". La jouissance de Nicolas Sarkozy, c’est que François Hollande a disparu, pas lui ! Refermons cette parenthèse.

Quelque chose qui n'est pas terminé

Ce qu’il faut voir dans ce livre, c’est un engagement et aussi l’idée que l’histoire n’est pas finie. Parce que ce n’est jamais fini. Ce qui est fini c’est la candidature, c’est la conquête au sens de 2007 ou la reconquête au sens de la primaire de 2016. Ça c’est fini. Il n’y a plus rien de politicien. Mais l’idée d’être là, de toujours servir, d’être dans le sens du destin national, là il y a quelque chose qui n’est pas terminé.



L’idée même d’être un recours n’est pas tout à fait enterrée. Parce qu’il reste aussi le référent d’une famille politique. Il n’a pas été remplacé à droite. Ça lui procure ce statut de "sage", de "parrain". Vous vous souvenez de cette élue de droite qui disait récemment : "On aura grandi le jour où on n'aura plus besoin d’appeler Sarko pour oui ou pour un non".

Nicolas Sarkozy est sorti du jeu mais pas tout à fait Alba Ventura





Il est dans cette position confortable mais pas totalement aboutie. Il a pris sa retraite mais pas vraiment. Il est sorti du jeu mais pas tout à fait. C’est une petite musique qui est toujours là, savamment entretenue pour ne pas se faire oublier totalement.



Un Sarkozy qui serait là comme à l'état gazeux. Je m'explique : ni tout à fait solide, c’est-à-dire ancré dans une vie politique ou partisane, ni tout à fait liquide, c’est-à-dire hors-jeu. Non pour le dire plus justement, un Nicolas Sarkozy en suspension.