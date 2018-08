publié le 28/08/2018 à 08:30

"Je prends la décision de quitter le gouvernement". Cette phrase, signée Nicolas Hulot, vient mettre fin à une série de doutes concernant sa présence au sein du gouvernement d'Édouard Philippe.



Nicolas Hulot explique sa décision par le fait que son action n'a permis d'obtenir que des "petits pas" en matière environnementale. Sur France inter, il a par ailleurs confié qu'il se sentait "tout seul à la manœuvre" sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement. Il ajoute que ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe n'ont été informés de sa décision.

Et c'est ce sentiment de solitude qui a contrarié toute son action ministérielle. Après des déceptions sur le glyphosate ou encore la sortie du nucléaire, il avait fait planer à de nombreuses reprises la menace d'un possible départ. C'est désormais chose faite et c'est d'autant plus fort venant d'"une prise de guerre" d'Emmanuel Macron. Premier président de la République à l'avoir convaincu d'intégrer un gouvernement.

Suivez le départ du gouvernement de Nicolas Hulot

8h45 - Nicolas Hulot affirme qu'il n'avait prévenu ni Emmanuel Macron ni Edouard Philippe de sa décision. Le ministre de la Transition écologique a confié qu'il craignait, s'il avait prévenu le président et le premier ministre, qu'il ne le convainquent de rester au gouvernement. "C'est une décision d'honnêteté et de responsabilité", a-t-il déclaré.



8h35 - Le ministre de l'Écologie a indiqué ce choix comme une conséquence du manque de soutien sur divers sujets écologiques au sein du gouvernement, comme l’utilisation des pesticides.



8h30 - Nicolas Hulot a annoncé son départ du gouvernement d'Édouard Philippe