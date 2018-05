Biodiversité en péril : "Que fait l'État ?", interroge Allain Bougrain-Dubourg

publié le 20/05/2018 à 09:06

En 40 ans, l'action de l'homme a entraîné la disparition de plus de la moitié des animaux sauvages. "Au moment où l'on parle, il y a à peu près une espèce de batraciens sur trois qui disparaît, une espèce de mammifères sur quatre, une espèce d'oiseaux sur six", alerte sur RTL Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux et qui vient de publier Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes (éd. Les Échappés).



"En fait, c'est un mur du vivant dont on retire les pierres sans imaginer qu'il va s'effondrer, nous entraînant dans sa chute", explique le journaliste. "On est encore dans cet esprit du début du siècle dernier des animaux utiles et nuisibles. La petite abeille est sympathique, on veut la protéger - elle produit 40% de la production agroalimentaire. Mais l'outarde canepetière, le vison d'Europe ou la tortue d'Hermann, on s'en moque, déplore-t-il. Or tout ça participe du tissu du vivant."



"Il faut faire la paix avec la nature" a déclaré vendredi 18 mai à Marseille le ministre de l'Écologie Nicolas Hulot. Celui-ci a promis d’annoncer à l'été un grand plan pour préserver la biodiversité. "Aujourd'hui, c'est un changement sociétal qui doit s'envisager. (...) Moi je demande 'que fait l'État ?'". Dans 25 ans, au rythme actuel du braconnage, il n’y aura plus du tout d’éléphants sur la planète, sauf dans les zoos.