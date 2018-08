publié le 28/08/2018 à 08:57

"Je ne veux plus me mentir". C'est par ces mots que Nicolas Hulot a annoncé son départ du gouvernement. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a expliqué ce mardi 28 août sur les ondes de France Inter les raisons de ce départ.

"Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides ? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité ? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols ? La réponse est non", a détaillé Nicolas Hulot pour expliquer sa décision.



"Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie", a ajouté le ministre, visiblement ému. "Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie que l'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement", a-t-il enfin assuré dans une allocution surprise, sans même avoir prévenu ni Emmanuel Macron, ni Edouard Philippe de sa décision.

> Démission de Hulot : "c'est le reflet d'une rentrée difficile pour Macron", réagit Wauquiez Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 28/08/2018