publié le 28/08/2018

"Je prends la décision de quitter le gouvernement", a solennellement annoncé Nicolas Hulot ce mardi 28 août. Après un peu plus d'un an au poste de ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot a employé des mots forts. "Je ne veux plus me mentir", estimant qu'il était "tout seul à la manœuvre" au sujet des enjeux environnementaux au sein du gouvernement. Invité au même moment sur RTL, Laurent Wauquiez réagit à cette décision, prise par l'ex-animateur sans en référer au préalable à Emmanuel Macron ou Édouard Philippe.



"Nicolas Hulot c'est une personnalité qui est appréciée des Français. Moi c'est quelqu'un dont je ne partage pas les idées. Ce que je constate surtout, c'est qu'au fond cette décision est le reflet des conséquences des ambiguïtés des politiques de Macron, tacle Laurent Wauquiez. Il cherche à tout concilier, sans jamais trancher, comme à l'arrivée, tout semble être 'en même temps', le résultat c'est qu'il perd des personnalités comme ça."

Pour Laurent Wauquiez, le départ de Nicolas Hulot annonce "une rentrée très difficile pour Emmanuel Macron. Je peux comprendre qu'il (Nicolas Hulot) se sente trahi comme aujourd'hui pas mal de Français par des promesses fortes qui avaient été faites et le sentiment qu'à l'arrivée ce n'est pas très tenu".