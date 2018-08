publié le 28/08/2018 à 09:32

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé sa démission du gouvernement ce mardi 28 août au matin sur France Inter. "Je prends la décision de quitter le gouvernement", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Je ne veux plus me mentir". Nicolas Hulot a également assuré ne pas avoir prévenu le président de la République Emmanuel Macron, ni le premier ministre Édouard Philippe de sa décision de quitter son poste.



Nicolas Hulot a confié qu'il se sentait "tout seul à la manœuvre" et a affirmé être déçu de ne pas être arrivé au bout de l'ensemble de ses objectifs : réduire les pesticides, enrayer l'érosion de la biodiversité et arrêter l'artificialisation des sols notamment. Pour Nicolas Hulot, son action n'a permis d'obtenir que des "petits pas" en matière environnementale.