"Ne nous fâchons pas" : le RN incarne "le meilleur de la droite et de la gauche", estime Edwige Diaz

La droite et la gauche sont-elles de plus en plus radicales ? (Partie 1)

La droite et la gauche sont-elles de plus en plus radicales ? (Partie 1)

C'est une phrase qui pourrait bien faire parler sur la scène politique. Sur le plateau de l'émission Ne nous fâchons pas sur Paris Première, la députée et vice-présidente du Rassemblement National, Edwige Diaz a estimé que sa famille politique incarne "le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche".

"Au Rassemblement National, nous sommes opposés à l'immigration massive et clandestine, nous sommes très attachés à la sécurité, à la Nation et pour autant, nous défendons des valeurs qui autrefois étaient défendues par la gauche comme par exemple le côté populaire de la France, ces ouvriers, cette France qui travaille et nous voulons remettre la justice sociale et la paix fiscale", a mis en avant l'élue de Gironde avant d'ajouter : "Nous synthétisons le meilleur de ce que nous voulons pour la France".

Mais cette déclaration n'a pas manqué de faire bondir son collègue de l'hémicycle Aymeric Caron (Nupes), également invité à débattre sur le thème "La droite et la gauche sont-elles de plus en plus radicales ?". "À écouter ma collègue le RN aujourd’hui c’est Macron", a répliqué l'élu de Paris. Edwige Diaz "essaye de mettre en place la stratégie aujourd'hui déployée par l'extrême droite qui est de laisser penser que c'est un parti comme les autres", a critiqué Aymeric Caron.

