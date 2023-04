"Ne nous fâchons pas" - Fin de vie : "Je voudrais d'abord qu'on puisse choisir sa vie", estime Isabelle Marin

Fin de vie : mourir est-ce un droit de l'homme ? C'était le thème de l'émission de Ne nous fâchons pas, diffusée mercredi 12 avril sur Paris Première. Pour en débattre, la médecin Isabelle Marin, auteure du livre Allez donc mourir ailleurs ! et le médecin Denis Labayle, auteur du livre Le médecin, la liberté et la mort.

C'est un débat qui traverse notre société : celui de la fin de vie. Sept Français sur dix sont favorables à une aide active à mourir : euthanasie ou suicide assisté, la Convention citoyenne a remis un avis favorable à Emmanuel Macron qui, de son côté, veut créer un modèle français.

"Les droits de l'homme sont des droits de vie. Je veux bien qu'on choisisse sa mort mais je voudrais d'abord qu'on puisse choisir sa vie et qu'on puisse choisir comment on est traité, comment on est soigné", estime Isabelle Marin. "Les soins de base, on ne les a pas", poursuit la médecin.

"Si on pouvait respecter les droits de l'homme vivant, ce serait déjà très fort", insiste-t-elle.

