Présidentielle 2027 : la mission du Rassemblement national, séduire les retraités

En cinq ans, Marine Le Pen a gagné six points chez les retraités

Lors des dernières présidentielles, 32% des retraités avaient voté pour Marine Le Pen, contre 69% pour Emmanuel Macron. En vue de 2027, le parti d'extrême droite compte séduire cette catégorie qui lui échappe pour le moment. La présidente du RN s'est rendue à Nangis, en Seine-et-Marne, une terre favorable.

Pourtant, parmi les retraités croisés, elle est d'abord perçue comme la fille de son père. "Le Pen, non, autant le père, la fille, que la nièce", a lâché un homme. Une femme : "C'est trop extrémiste." Cette idée est tenace même si elle s'émousse lentement. En cinq ans, Marine Le Pen a en effet gagné six points chez les retraités.

Le RN compte ainsi de nouveaux électeurs et de nouveaux militants comme Dominique, 69 ans, installé à 20 kilomètres de Nangis. Ce "bébé Chirac" a pris sa carte au RN en 2021 après avoir milité toute sa vie au RPR puis à l'UMP, avant de quitter ce parti après "la trahison Fillon".

Miser sur les jeunes retraités

"Chez les LR, ce n'est plus l'esprit gaulliste. Je pense qu'ils sont morts." L'homme a voté pour la première fois Marine Le Pen en 2017. "J'ai combattu localement Jean-Marie Le Pen. Quand il est venu ici, j'ai fait venir Pasqua pour contrecarrer ça." Et de poursuivre : "Jean-Marie Le Pen était d'extrême droite. Sa fille, non. Elle est de droite."

Dans l'état-major du RN, la stratégie est claire : miser d'abord sur les jeunes retraités. "Pour les plus de 75 ans, c'est fichu. Ils ne voteront jamais pour nous", a confié un cadre du parti à RTL. Autre point : s'appuyer sur le groupe à l'Assemblée nationale pour gagner en respectabilité. "Il faut montrer que le marinisme est totalement rompu avec ce qui a pu se passer avant. Il faut continuer ce travail de sérieux, d'opposition frontale mais raisonnable, de ne jamais être dans la politique du pire."

Chez les cadres, on le reconnaît, le mur des retraités sera difficile à franchir. Pour arracher la victoire, il faudra élargir le socle électoral ailleurs, notamment chez les fonctionnaires.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info