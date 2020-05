publié le 22/05/2020 à 20:02

On est dans une situation aberrante, sans précédent, en ce qui concerne les élections municipales, et il n’y a pas de solution idéale. Toutes les solutions ont des inconvénients. En particulier, on sait que les Français n’ont absolument pas envie de voter à la fin du mois de juin pour le second tour des élections municipales.

Cela étant, que le Premier ministre ait annoncé un second tour le 28 juin, c’est quand même la moins mauvaise solution. Parce que sur un plan sanitaire, ce sera la plus courte des campagnes possibles, donc avec moins de risques. Alors que si c’était en septembre, il faudrait recommencer les premiers tours, il y aurait deux tours, une longue campagne, et les risques seraient plus importants.

D’autre part, sur le plan économique, on sait que les investissements publics dépendent beaucoup de ce qui est décidé par les communes et les intercommunalités. Tant qu’il n’y a pas eu les élections, beaucoup de choses sont paralysées et ça n’est pas le moment de prendre du retard.

Je dirai aussi que sur un plan purement démocratique, une situation dans laquelle demeurent aux commandes des municipalités dont on ne sait absolument pas si, au second tour, elles vont être balayées ou non, ce n’est pas une situation saine. Il faut une légitimité, et donc il faut voter le plus tôt possible, même si on n’en a pas envie.