Second tour des municipales : Comment faire campagne ?

publié le 22/05/2020 à 19:20

Alors que le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, ce vendredi 22 mai, que le deuxième tour des élections municipales se tiendrait le dimanche 28 juin dans les 5.000 communes concernées, la question de la campagne électorale fait déjà parler d'elle. Elle ne ressemblera en effet à aucune autre puisqu'il faudra respecter les gestes barrières et qu'il sera donc difficile pour les candidats et leurs équipes d'éviter les poignées de mains et les tractages sur la voie publique.

Le gouvernement appelle de son côté à privilégier les campagnes numériques. À Nancy, les candidats réfléchissent déjà au moyen d'aller convaincre les électeurs le plus vite possible sans pour autant aller à leur rencontre. Dans cette ville de Lorraine, le maire sortant Laurent Hénart affronte Mathieu Klein, le président du Conseil départemental.

En raison de la crise sanitaire, Laurent Hénart reconnait que ce scrutin est inédit : "Je pense que comme tous les maires en exercice, je n'envisage pas la campagne". Il ajoute que "tous les jours, la gestion de la crise fait que les maires ont du travail à faire et il n'y a pas de place pour faire une campagne".

De son côté, Mathieu Klein, arrivé en tête lors du premier tour, va réactiver son équipe qui devra s'adapter aux conditions : "J'aime le contact, le dialogue, l'échange donc c'est frustrant et il faut que nous nous organisions, et nous le ferons, pour envoyer les tracts qui feront l'objet de rencontres sur le web ou par appel téléphonique".