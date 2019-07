publié le 03/07/2019 à 14:38

L'ex-secrétaire d'État avait démissionné le 27 mars dernier pour se déclarer candidat à l'investiture de la République en Marche (LaREM) aux municipales de 2020 à Paris. Moins d'une semaine avant l'audition des cinq prétendants, Mounir Mahjoubi a déclaré dans une interview au Parisien qu'il renonçait à sa candidature.

Dans l'entretien, le député de Paris annonce qu'il rallie Cédric Villani. "Ces derniers mois (...), on a eu l'occasion de se rapprocher, de formuler des propositions qui étaient très souvent convergentes" a-t-il affirmé. "Comme on porte les mêmes valeurs, il ne fallait pas gâcher les choses et être capable de les faire entendre le plus fort possible", ajoute-t-il.

Le 9 juillet prochain seront donc entendus 5 candidats seulement par la commission nationale d'investiture (CNI) d'En Marche : Antonio Duarte, Benjamin Griveaux, Anne Lebreton, Hugues Renson et Cédric Villani. La CNI pourrait rendre sa décision dès mercredi 10 juillet.

Selon un sondage récent BVA pour RTL, La Tribune, Orange et LCI, Cédric Villani et Benjamin Griveaux font exactement le même score au premier tour des municipales (25%) devançant de 4 points la liste conduite par Anne Hidalgo, dont la candidature fait peu de doute.