Cédric Villani est candidat à la candidature pour la mairie de Paris. Le mathématicien et député La République en Marche (REM) de l'Essonne, invité de RTL ce jeudi 8 novembre, se présente comme un candidat "tout à fait sérieux" à la succession d'Anne Hidalgo. "Je souhaite être maire de Paris mais seulement avec l'investiture, bien sûr, du mouvement (REM, ndlr)", précise le parlementaire, loin d'être découragé par les candidatures potentielles de deux autres figures de la République en Marche, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi.



"Vous les présentez comme face à moi, mais pour l'instant nous sommes tous dans le même mouvement que je sache, et tous partis pour la même initiative collective, Paris et moi", affirme Cédric Villani. "On va aller jusqu'au bout, cela veut dire jusqu'au bout de la démarche pour s'inscrire dans ce collectif porté par En Marche."

Député de l'Essonne, Cédric Villani fait de ce poste une force pour briguer la mairie de la capitale. "On ne peut pas penser à Paris sans penser aussi à la couronne, pour des questions de transports, de cadre de vie. Paris et la couronne sont très liées. (...) Ce sera important pour moi d'être le candidat qui réconciliera Paris et sa couronne", affirme-t-il au micro de RTL.