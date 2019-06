publié le 24/06/2019 à 08:29

Candidat à la candidature pour les élections municipales à Paris de 2020, Benjamin Griveaux annonce qu'il ne souhaite pas "rouvrir les voies sur berges" dans la capitale s'il est élu pour succéder à Anne Hidalgo.

Invité à l'antenne de RTL ce lundi 24 juin, Benjamin Griveaux explique, par ailleurs, que "le marqueur de ce mandat (d'Anne Hidalgo ndlr), est que l'espace public parisien est dans un désordre qu'il n'a jamais connu depuis bien longtemps et ce n'est pas que lié à des questions de circulation, mais à des questions de propreté, de qualité de l'espace public, des travaux".

Selon l'ancien porte-parole du gouvernement, "le rôle du maire est d'être le chef d’orchestre de sa ville et donc de la manière dont on opère dans sa ville, dont on fait les travaux dans sa ville et dont on circurle".