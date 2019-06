Municipales à Paris : LaREM devant Hidalgo au 1er tour quel que soit le candidat

publié le 20/06/2019 à 21:33

Que Benjamin Griveaux, Cédric Villani ou Mounir Mahjoubi se trouve face à elle pour conduire la liste de la majorité à Paris, Anne Hidalgo se retrouverait en deuxième position après le premier tour des élections municipales à Paris, selon notre sondage BVA pour RTL, "La Tribune", Orange, et LCI.

La maire sortante récolterait 21% dans les trois hypothèses. Si elle venait à affronter Benjamin Griveaux ou Cédric Villani, l'écart serait de 4 points, puisqu'ils obtiendraient tous les deux 25% des suffrages. L'ancien secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi séduit pour le moment moins que ses adversaires : il récolterait pour sa part 22%, n'accusant qu'un point d'écart avec Anne Hidalgo.

Autre enseignement de ce sondage, l'hypothèse d'une candidature de l'actuel Premier ministre Édouard Philippe plaît à un certain nombre de Parisiens. Lorsqu'on leur a demandé qui ferait le meilleur maire selon les personnalités LaREM compatible, plus de la moitié d'entre eux ont choisi de ne pas se prononcer. Les autres ont eux choisi Édouard Philippe à 15%, devant Benjamin Griveaux (10%) et Cédric Villani (8%).

58% des Parisiens mécontents de l'action d'Hidalgo

Sur le bilan du premier mandat d'Anne Hidalgo, le mécontentement domine. Seule une minorité de Parisiens se déclarent satisfaits de l’action de la Municipalité (42%), contre 58% qui font part de leur insatisfaction. Ce résultat recouvre toutefois de fortes disparités selon les catégories de populations.

L’action d’Anne Hidalgo et de l’équipe municipale est ainsi majoritairement jugée positive par les jeunes (64% se déclarent satisfaits parmi les 18-34 ans), les ouvriers et les employés (52% de satisfaits) et les sympathisants de gauche : 65% des sympathisants LFI, 67% des sympathisants EELV et 76% des sympathisants PS. À l’inverse, l’insatisfaction

est encore plus prononcée chez les retraités (78%) et les sympathisants LR (92%), tandis que les sympathisants LaREM se situent dans la moyenne (62% d’insatisfaits).

Enfin, lorsqu'on a demandé aux Parisiens quelle était leur priorité pour la prochaine équipe municipale, c'est la propreté de la ville qui a été plébiscitée (52%), devant la sécurité (38%) et la lutte contre la pollution (36%).