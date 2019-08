publié le 19/08/2019 à 21:31

Isabelle Saporta a finalement décidé de former un tandem avec Gaspard Gantzer, ancien conseiller en communication de François Hollande, pour conquérir la Mairie de Paris, selon une information du Parisien confirmée par l'AFP.

"La seule chose qui m'anime aujourd'hui, c'est de changer concrètement la vie des Parisiennes et des Parisiens", estime Isabelle Saporta dans une interview accordée au Parisien. "On n'est pas dans un parti, on part d'une page blanche. On est pragmatique, on a la volonté de faire avancer les choses", ajoute-t-elle. Des dossiers tels que la réduction de la pollution ou encore la généralisation du bio dans les cantines tiennent particulièrement à cœur la journaliste.

En contrepartie de ce ralliement, Gaspard Gantzer s'engage à nommer Isabelle Saporta "première adjointe, en charge de l'urbanisme et de l'écologie" s'ils gagnent les municipales à Paris en mars 2020.

L'entrée d'Isabelle Saporta en campagne concurrence celle du candidat EELV David Belliard, soutenu par Yannick Jadot, le conjoint de la journaliste. L'eurodéputé a d'ailleurs réitéré à L'Obs son soutien au candidat des Verts. Isabelle Saporta s'est, elle, dite "désolée" "que ça déplaise aux uns et aux autres".

À quelques mois du scrutin, les candidatures se multiplient à Paris. Benjamin Griveaux pour LaREM, David Belliard pour EELV, Ian Brossat pour le PCF, Pierre-Yves Bournazel au centre. Le candidat des Républicains sera choisi à l'automne. Déçu de n'avoir emporté l'investiture LaREM, Cédric Villani laisse planer le doute quant à une éventuelle candidature dissidente.