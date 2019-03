Municipales à Paris : Gaspard Gantzer se jette officiellement dans la bataille

publié le 13/03/2019 à 00:52

"Oui, je suis candidat". Après Rachida Dati pour Les Républicains, Mounir Mahjoubi pour La République en Marche ou encore Pierre-Yves Bournazel pour le centre-droit, l'ancien conseiller en communication du président Hollande Gaspard Gantzer se jette à son tour dans la bataille des municipales à Paris. Il l'a officialisé ce mardi 12 mars dans les colonnes du Parisien.



Celui qui a lancé son mouvement "Parisiennes-Parisiennes" il y a un an l'affirme : il veut être "le candidat des classes moyennes et même de toutes les familles parisiennes". Et pour tirer son épingle du jeu, il n'hésite pas à dresser un bilan très sévère de l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo.

"Chaque année depuis cinq ans, 12.000 Parisiens s'en vont à cause des prix exorbitants de l'immobilier et des loyers", indique ce communicant, estimant que ces départs sont causés parce que "la ville est dégueulasse, de moins en moins sûre, que les transports publics ne fonctionnent pas et en matière de pollution c'est un échec".

Une police municipale armée et plus de places en crèche

Celui qui affirmait récemment auprès de l'AFP que la maire de Paris et son équipe avaient "trahi l'idéal, et abandonné les classes populaires" égraine quelques-unes de ses propositions pour faire revenir les familles et classes moyennes dans la capitale, comme par exemple la construction de 10.000 places de crèche supplémentaires, pour lesquelles il proposera "la gratuité totale". Gaspard Gantzer compte également mettre l'accent sur l'accession sociale à la propriété et souhaite armer la police municipale (une option préconisée par une partie de la droite parisienne).



Actuellement crédité de 5% des intentions de vote, il réunit ce mercredi 13 mars les 34 chefs de file de chaque arrondissement - avec un homme et une femme à chaque fois - pour les présenter aux adhérents de son mouvement lors d'une soirée organisée à l'Entrepôt (XIVe). Parmi eux, se trouvent notamment un ancien conseiller de Manuel Valls, Benjamin Djiane, José Baghdad, conseiller d'arrondissement PS dans le XVe, des avocats, enseignant-chercheur, consultant, professeur des écoles ou juriste, selon une liste dont l'AFP a obtenu une copie.