publié le 19/07/2019 à 12:18

Benjamin Griveaux avait insulté ses anciens concurrents, désormais il leur tend la main. Un peu plus d'une semaine après avoir été investi par la République en Marche, l'ancien porte-parole du gouvernement tenait jeudi 18 juillet son premier meeting en vue des municipales à Paris de 2020.

"Il y a un abruti chaque jour qui dit qu'il veut être maire de Paris". C'est par ce terme peu amène que le candidat de La République en Marche (LaREM) avait qualifié ses anciens adversaires lors d'une conversation privée diffusée par la suite dans la presse. Pas rancuniers, Mounir Mahjoubi et Anne Lebreton étaient présents pour son discours mais pas de Cédric Villani à l'horizon.

Benjamin Griveaux a tenté de leur faire passer publiquement un message hier soir : "J'aurais besoin de toutes celles et de tout ceux qui ont Paris au cœur, qui pensent et rêvent Paris, Cédric et Hugues, Mounir et Anne", a-t-il lancé. "Votre place est ici, avec votre famille, au milieu de nous. Et comme dans toutes les familles, parfois on s'engueule mais surtout on se réconcilie et ensemble on gravit les montagnes", a-t-il ajouté.

"Cette campagne, nous voulons la faire avec vous. Je sais mieux que personne ce que vous pourrez m'apporter dans cette campagne, d'expérience, de vision, de sagesse aussi. Vous me complétez, par vos parcours, par vos tempéraments, différents du mien, et l’altérité ça fait du bien. Ensemble on va gagner. Applaudissez-les à tout rompre", a-t-il conclu.