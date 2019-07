publié le 08/07/2019 à 12:36

À quelques mois des municipales, les maires font carton plein auprès des électeurs, trois Français sur quatre en sont satisfaits, selon une enquête du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof), en partenariat avec l'Association des maires de France, publiée ce lundi 8 juillet. 61,2% d'entre eux souhaitent que leur maire se représente aux prochaines élections en 2020.

D'après le sondage, 63% des Français jugent le bilan de leur maire bon et 12% excellent. Ce sont également les élus auxquels ils font le plus confiance (71%). Seulement 24,5% ne sont pas satisfaits considérant leur représentant médiocre (19,8%) voire mauvais (4,7%). Les qualités principales recherchées par les habitants chez leur maire sont : l'honnêteté (40,5%), la respect des promesses (18,8%), la proximité (17,6%) et la compétence (13,8%).

Pour ceux qui vivent dans des communes de moins de 10.000 personnes, l'action du maire doit se porter en priorité sur le développement et le maintien des services de proximité. Pour les Français qui vivent dans les grandes villes, l'objectif est la préservation de l'environnement et la sécurité publique.