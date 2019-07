et AFP

publié le 12/07/2019 à 14:10

"Évidemment que ça fait du mal, évidemment que ça donne une image terrible", a déclaré ce vendredi 12 juillet Benjamin Griveaux. Interrogé à propos de l'affaire qui secoue en ce moment l'ancien président de l'Assemblée nationale, le député de Paris ne mâche pas ses mots : "Évidemment qu'après l'année que nous venons de vivre, où on demande des efforts, il faut qu'on soit exemplaire à tous les étages".

Le candidat La République en Marche à l'élection municipale à Paris a tenu, à l'instar du président du parti, Stanislas Guerini, a ce que la commission de l'Assemblée nationale étudie les éléments fournis par de François de Rugy et "puisse trancher ce qui relève de ses activités de représentation et de ses activités privées et qu'il rembourse (des) activités privées si elles le sont".

Le membre de la majorité a ensuite invoqué l'ancien maire de Paris, Bertrand Delannoë, qui avait, en 2001, rendu un logement de fonction pour un faire une crèche. "C'est aussi par ces symboles-là qu'on saura rapprocher et renouer le lien entre nos concitoyens et la classe politique" a-t-il ajouté.

François de Rugy est pour le moment maintenu par le Premier ministre Édouard Philippe et ne semble pas enclin à quitter le gouvernement. Le ministre de la Transition écologique à d'ailleurs affirmé avoir plusieurs soutiens de "toute tendances politiques" dans cette affaire, notamment celui du président de la République.