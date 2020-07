Martine Vassal, candidate des Républicains, en lice pour le second tour des municipales à Marseille.

02/07/2020

"Je sais qu'il y a des ententes en cours avec le Front national, et je ne peux pas m'inscrire dans une stratégie d'alliance avec le Front national", a déclaré Lionel Royer-Perreaut, 43 ans, dans un message vidéo.

Plus tôt dans l'après-midi, Martine Vassal, la cheffe de file LR pour ces élections, avait annoncé son retrait de la course au poste de maire au profit du député Guy Teissier, qui était en 3e position lors de ces municipales sur la liste de Lionel Royer-Perreaut, réélu maire des IXe et Xe arrondissements de Marseille dimanche 28 juin.

En absence de majorité absolue à l'issue du second tour, l'élection du maire de Marseille, qui se fait par secteurs, se jouera le 4 juillet lors du conseil municipal. Alors que la coalition de gauche compte sur 42 voix, elle devra se battre pour gagner la majorité face à LR (qui compte aussi 39 voix). Les voix des élus Rassemblement national et de la sénatrice ex-PS Samia Ghali sont au cœur de toutes les attentions.

La candidate de la droite, Martine Vassal, est sortie de l'élection fragilisée par sa défaite dans son propre bastion des VIe et VIIIe arrondissements, là où son mentor Jean-Claude Gaudin avait été élu au premier tour lors de ses quatre mandats de maire.

Lionel Royer-Perreaut est le candidat LR élu le plus facilement lors des municipales à Marseille. Maire sortant des IXe et Xe arrondissements, il a remporté dimanche 43,52% des voix, loin devant la candidate du Printemps Marseillais, Aicha Sif, qui a obtenu 35,19% des suffrages, ce qui lui confère "une certaine légitimité" selon ses mots.

"Je ne peux pas soutenir la candidature de Guy Teissier parce qu'il n'a pas été candidat, il n'a pas été élu par les Marseillais pour être désigné maire d'arrondissement et mieux maire de Marseille", assure Lionel Royer-Perreaut.