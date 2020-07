publié le 02/07/2020 à 21:48

Dans la deuxième ville de France, à Marseille, les tractations, les inconnues vont durer jusqu'au dernier moment concernant les municipales.

Le comble c'est que la ville la plus machiste de France remet son sort entre des femmes. Martine Vassal n'a pas voulu vivre une défaite de plus donc elle s'est retirée, Michelle Rubirola cherche elle, les huit voix de Samia Ghali et une voix de plus qui est celle de Lisette Narducci.

Mais Samia Ghali est une lionne : elle a mis ses conditions pour se réconcilier avec le Printemps marseillais qui l'avait combattue. Elle sera peut-être la première adjointe qui attirera la lumière compte tenu de sa notoriété et de son tempérament.



Tous les élus ne sont pas ravis : il pourrait manquer des voix... On ne voit pas trop comment Guy Teissier pourrait rallier Samia Ghali mais s'il reste fidèle à la droite, mais si Narducci reste fidèle à la droite il pourrait l'emporter au deuxième tour, avec l'appui du Rassemblement national.