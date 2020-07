Martine Aubry (PS), Jeanne Barseghian (EELV) et Anne Hidalgo (PS) ont été élues respectivement à Lille, Strasbourg et Paris lors des élections municipales de 2020.

publié le 29/06/2020 à 14:45

Jusqu'à présent 16,7% des maires étaient des femmes en France selon l'INSEE. Un pourcentage sur le point d'augmenter à la suite des dernières élections municipales. Dimanche 28 juin, le second tour a vu élire de nombreuses femmes à la tête de plusieurs villes. Et pour certaines communes, c'est une première.

À Paris et à Nantes, Anne Hidalgo et Johanna Rolland, maires sortantes, ont été réélues, devançant largement leurs adversaires issus des rangs de la droite. À Lille, la tâche a été plus ardue pour Martine Aubry qui, après avoir été au coude à coude avec l'écologiste Stéphane Baly, l'a finalement emporté dans un mouchoir de poche avec 40% des voix (contre 39,41%).

À Strasbourg, Jeanne Barseghian (EELV) devient la première maire écologiste de la ville après avoir battu les candidats LaREM et PS. "Nous ferons de Strasbourg la capitale de la transition écologique, sociale et démocratique", a déclaré la nouvelle édile dimanche soir selon Les Dernières Nouvelles d'Alsace. "Il faut désormais compter avec l'écologie, avec la soif de justice sociale".

Une série de pionnières

Comme Strasbourg, une petite dizaine de villes ont élu une femme à leur tête pour la première fois, note France Info. C'est le cas à Besançon où Anne Vignot a remporté le second tour face au candidat des Républicains. "Je suis la première maire femme, écologiste, de Besançon et j'en suis extrêmement fière", a-t-elle déclaré à l'annonce de sa victoire.

En région Nouvelle-Aquitaine, trois villes ont également désigné une femme pour diriger la municipalité : Biarritz qui sera dirigée par Maider Arosteguy (Les Républicains), Périgueux par Delphine Labails (Parti socialiste) et Guéret par Marie-Françoise Fournier (transpartisane). Plus au Nord, Léonore Moncond'huy (EELV) prend quant à elle la tête de Poitiers et Isabelle Assih (Union de la gauche) celle de Quimper.

En Outre-Mer, l'ancienne ministre Ericka Bareigts (PS) a été élue à Saint-Denis sur l'île de La Réunion. Elle sera la première femme à diriger cette ville, la plus grande d'Outre-Mer, note Le Monde. En Martinique, un quatrième nom vient s'ajouter à la liste de villes dirigées par des femmes : celui d'Aurélie Nella qui, à 35 ans, devient non seulement la première femme maire de Ducos mais aussi la plus jeune édile de l'histoire de l'île.

Dans l'Hexagone, les projecteurs sont désormais rivés sur Marseille, où les résultats sont encore incertains. Si la socialiste Michèle Rubirola l'emporte lors du "troisième tour", elle serait la première femme maire de la Cité Phocéenne.