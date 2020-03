publié le 16/03/2020 à 10:27

Les syndicats et la gauche demandaient un report de la réforme de l'assurance chômage en raison des bouleversements économiques du coronavirus sur les plus précaires, c'est désormais chose faite. La ministre du Travail Muriel Pénicaud semble les avoir entendus puisqu'elle a annoncé ce lundi 16 mars un report de a réforme au 1er septembre prochain.



"J’ai proposé le report du 1 avril au 1er septembre. Les règles ne changent plus au 1er avril, je publierai un décret bientôt", a assuré la ministre sur BFMTV et RMC. C’est la CFDT qui s'est insurgée la première ce mardi 10 mars en alertant sur le sort des travailleurs les plus précaires, tels que les salariés en CDD de courte durée et les intérimaires de l’événementiel, notamment du tourisme. Ils risquent en effet selon le syndicat d’être "la première variable d’ajustement" des difficultés économiques à venir liées à l’épidémie du coronavirus.

C’est bien en période de crise que le rôle d’amortisseur social de l’assurance chômage doit être réaffirmé Laurent Berger Partager la citation





Laurent Berger a en effet fait valoir que "c’est bien en période de crise que le rôle d’amortisseur social de l’assurance chômage doit être réaffirmé". Pour rappel, la réforme de l'assurance chômage devait venir durcir les règles d'indemnisation des chômeurs.

Le premier volet de la réforme est en vigueur depuis novembre et prévoit notamment un durcissement de l'ouverture des droits en exigeant que les bénéficiaires aient travaillé six mois sur les 24 derniers, contre quatre sur 28 auparavant, et de leur rechargement, qui est passé d'un mois à six mois de travail.