Coronavirus : à Nancy, la distribution des masques grand public a commencé

publié le 05/05/2020 à 21:25

Ils seront bientôt obligatoires dans les transports, dans certains commerces ou encore dans les collèges : les masques commencent enfin à arriver. Nancy en avait commandé 500.000. Des masques en tissu fabriqués en France, les plus de 65 ans vont les recevoir à domicile, par La Poste, mais pour les autres, la distribution a débuté ce mardi 5 mai dans cinq gymnases.

Dans cette ville de plus de 100.000 habitants, on a observé une file d'attente longue, mais disciplinée devant l'un des cinq gymnases qui distribue les masques en bon ordre, selon le vœu du maire, Laurent Hénart. "On a essayé de mettre en place une procédure qui permette de faire en sorte que chaque habitant ait bien ses deux masques gratuits et qu'on ne les gaspille pas", dit-il.

Dans le gymnase, on découvre des volontaires de la protection civile à chaque table à l'intérieur. "On est là pour proposer des explications aux gens qui viennent retirer leurs masques : comment le mettre sur les oreilles, le pincer au niveau du nez...". Les distributions, sur rendez-vous uniquement, doivent se terminer le 20 mai prochain.