Municipales 2020 : à un mois du scrutin, le point sur les sondages

publié le 16/02/2020

Les 15 et 22 mars prochain, les habitants des 34.968 communes françaises sont appelés aux urnes. Ils devront désigner pour les six prochaines années leurs conseillers municipaux. Élus au suffrage universel direct, ils seront au minimum 7 pour les communes de moins de 100 habitants et au maximum 69 pour celles de plus de 100.000 habitants.

52% des Français ne verraient pas d'un mauvais œil l'arrivée d'une personnalité nouvelle à la tête de leur commune, même s'ils sont nombreux à se déclarer satisfaits de l'action de leur maire actuel, selon un sondage Harris Interactive. Et lorsqu'il leur est demandé d'associer un terme au scrutin à venir, le mot "changement" arrive en bonne place, bien avant "écologie", "local" ou encore "démocratie".

Paris, Marseille, Nice, Strasbourg... À un mois du scrutin, les résultats des sondages dans de nombreuses villes sont particulièrement serrés.

Paris

Qui est en meilleure position pour être élu(e) maire de Paris ? Le duel s'installe entre la maire socialiste sortante Anne Hidalgo, et la candidate des Républicains, Rachida Dati, au détriment des candidats LaREM dissident Cédric Villani.

Le Sondage Odoxa, CGI pour Le Figaro, publié le 27 janvier 2020, donne Anne Hidalgo (PS) en tête du premier tour avec 23% des votes. Rachida Dati (Les Républicains) arrive deuxième avec 16%. Ensuite vient la liste de La République En Marche (LaREM), 16%, David Belliard (EELV), 14,5%, et Cédric Villani, 10%.

Anne Hidalgo (PS, PCF, Centre et indépendants) - 23%.

Rachida Dati (LR) - 20%.

Liste LaREM - 16%.

David Belliard (EELV) - 14,5%.

Cédric Villani (sans étiquette) - 10%.

Serge Federbusch (RN) - 4%.

Danielle Simonnet (LFI) - 4%.

Gaspard Gantzer (sans étiquette) - 2%.

Lyon

À Lyon, Gérard Collomb a officialisé un de ses adjoints Yann Cucherat comme candidat La République En Marche. Ce dernier fait face à la concurrence de la liste Europe Écologie Les Verts, menée par Grégory Doucet, choisi en septembre 2019 à l'issue de primaires.



Selon le sondage BVA pour le Mag2Lyon, publié le 12 février 2020, la liste LaREM arrive en tête avec 22% des intentions de vote, suivi de près par Grégory Doucet (EELV), 19%, lui-même talonné par le candidat Les Républicains Étienne Blanc, 18%.



Yann Cucherat (LREM, Modem) - 22%.

Grégory Doucet (EELV ) - 19%.

Étienne Blanc (LR) - 18%.

Georges Képénékian (sans étiquette) - 8%.

Sandrine Runel (PS, PCF) - 7%.

Marseille

Après 25 ans de mandat, Jean-Claude Gaudin a décidé de ne pas se représenter pour ces élections municipales dans la deuxième ville de France. Et sa place est très disputée.



Les résultats du sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Info, France Bleu et La Provence, publié le 17 janvier 2020, mettent au coude à coude la candidate Les Républicains, Martine Vassal (23%) et le candidat du Rassemblement national Stéphane Ravier (22%). Les candidats de gauche et écologistes, Michèle Rubirola et Sébastien Barles, arrivent après (16 et 14%).Yvon Berland, soutenu par LaREM, est lui crédité à 8%.



Martine Vassal (LR) - 23%.

Stéphane Ravier (RN) - 22%.

Michèle Rubirola (PS, PC et LFI) - 16%.

Sébastien Barles (EELV) - 14%.

Yvon Berland (LaREM) - 8%.

Bruno Gilles (DD) - 7%.

Samia Ghali (DG) - 7%.

Christophe Madrolle (UDE) - 3%.

Lille

À la tête de la ville depuis 2001, Martine Aubry est candidate à un quatrième mandat. Parviendra-t-elle à conserver la ville ? La candidate de gauche est en tout cas défiée par Violette Spillebout qui n'est autre que son ex-directrice de cabinet, et qui a décroché l'investiture LaREM.



Le sondage Ipsos/Sopria Steria publié le 13 décembre dernier donne en tout cas Martine Aubry gagnante, avec 30% des intentions de vote. C'est le candidat Europe Écologie Les Verts Stéphane Baly qui arrive en deuxième position, avec 18%, suivi par Violette Spillebout (15%).



Martine Aubry (PS) - 30%.

Stéphane Baly (EELV) - 18%.

Violette Spillebout (LaREM) - 15%.

Marc-Philippe Daubresse (LR) - 11%.

Éric Cattelin-Denu (RN) - 11%.

Julien Poix (LFI) - 11%.

Thierry Pauchet (DD) - 4%.

Bordeaux

Maire pendant 13 ans, Alain Juppé a laissé sa place à Nicolas Florian (Les Républicains) le 14 février 2019 pour partir au Conseil constitutionnel. Son successeur n'est cependant pas sûr de garder sa place.



Le sondage Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio, publié le 11 février 2020, le place en première position (38%), mais le candidat à la tête de la liste d'une large coalition de gauche Pierre Hurmic arrive juste derrière, avec 30% d'intention des voix. Le candidat LaREM est en troisième position (13%).



Nicolas Florian (LR, Modem, UDI et Agir) - 38%.

Pierre Hurmic, (EELV, PS, PC, PRG, PP, ND) - 30%.

Thomas Cazenave (LaREM) - 13%.

Philippe Poutou (LFI, Ensemble) - 11%.

Bruno Paluteau (RN) - 6%.

Strasbourg

À Strasbourg, les écolos ont le vent en poupe. Le maire sortant Roland Ries (PS) a décidé de ne pas se représenter et pourrait bien laisse sa place à une liste verte.



Selon le dernier sondage Ifop réalisé pour Sud Radio publié le 23 janvier 2020, c'est Jeanne Barseghian (EELV, PCF) qui arrive en tête du scrutin avec 27% des voix. Elle est suivie de près par Alain Fontanel (LaREM, Modem, Agir) qui récolte 25% des intentions de vote.



Jeanne Barseghian (EELV-PCF) - 27%.

Alain Fontanel (LaREM-Modem-Agir) - 25%.

Jean-Philippe Vetter (LR) - 14%.

Hombeline Du Parc (RN) - 11%.

Kévin Loquais (LFI) - 9%.

Mathieu Cahn (PS) - 9%.

Chantal Cutajar (sans étiquette) - 2%.

Nantes

La ville de Nantes est dirigée depuis 30 ans par des maires socialistes. La maire actuelle, Johanna Rolland, a succédé à Jean-Marc Ayrault en 2014. Va-t-elle briguer un second mandat ?



Le dernier sondage Ifop publié en juin 2019 la donne en tout cas gagnante du scrutin. Elle arriverait en tête du premier tour avec 33% des voix, suivie par Julie Laernos, candidate Europe Écologie Les Verts (23%).



Johanna Rolland (PS) - 33%.

Julie Laernoes (EELV) - 23%.

Laurence Garnier (LR) - 15%.

Sophie Errante (LREM, Modem, UDI) - 14%.

Nice

À Nice, le maire sortant Christian Estrosi reste le grand favori de la campagne. Maire de Nice de 2008 à 2016, puis de nouveau depuis 2017, il compte bien y rester.



Le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Cnews et Sud Radio, publié en décembre 2019, le donne gagnant en le créditant de 51% des voix. Son principal concurrent semble être Philippe Vardon, selon le sondage, candidat Rassemblement National, lui crédité de 17% des voix.



Christian Estrosi (LR, Les centristes, Modem, Radicaux) - 51%.

Philippe Vardon (RN) - 17%

Jean-Marc Governatori et Juliette Chesnel (EELV) - 12%.

Patrick Allemand (PS) - 7%.

Mireille Damiano (LFI, PCF) - 6%.

Cédric Rousset (LaREM) - 4%.

Montpellier

Avec Strasbourg, Montpellier est une des villes où la liste Europe Écologie Les Verts arrive en première position. La ville de plus de 277.000 habitants est dirigée par Philippe Saurel depuis 2014. Ce dernier ne se représente pas.



Selon le dernier sondage Harris Interactive publié en janvier 2020, c'est Clothilde Ollier (EELV) qui lui succédera avec 19% des voix. Elle est talonnée de près par Philippe Saurel, tête de liste divers gauche, qui recueille 18% des voix.



Clothilde Ollier (EELV) - 19%.

Philippe Saurel (divers gauche) - 18%.

Olaf Rovkam (RN) - 10%.

Alenka Doulain (LFI) - 10%.

Patrick Vignal (LaREM) - 7%.

Perpignan

Dans la ville des Pyrénées-Orientales, le Rassemblement National s'est largement imposé durant la campagne des municipales. Le maire actuel Les Républicains Jean-Marc Pujol s'est représenté, mais il risque d'être battu par son concurrent du Rassemblement National.



Le dernier sondage Ipsos/Sopra-Steria pour France Bleu et L'Indépendant, diffusé le 6 février 2020 donne en effet Louis Aliot (RN) gagnant avec 30% des intentions de vote. Le maire sortant arriverait en seconde position, en recueillant 19% des voix.



Louis Aliot (RN) - 30%.

Jean-Marc Pujol (LR) - 19%.

Agnès Langevine (EELV-PS) - 15%.

Romain Grau (LREM) - 13%.

Caroline Forgues (LFI, PCF, NPA) - 10%.

Clotilde Ripoull (sans étiquette) - 8%.

Olivier Amiel (DD) - 4%.