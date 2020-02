Municipales 2020 à Lille : ce qu'il faut savoir sur la bataille électorale

publié le 11/02/2020 à 05:45

La gauche parviendra-t-elle à conserver Lille ? Le bastion socialiste est plus que jamais en danger dans la capitale nordiste. En effet, à la tête de la ville depuis 2001, Martine Aubry a annoncé sa candidature à un quatrième mandat. Une campagne qui va se dérouler dans un contexte compliqué pour le Parti socialiste qui a pratiquement tout perdu dans la région.

Dans la course à la mairie, l'ancienne ministre du Travail est défiée par son ex-directrice de cabinet, Violette Spillebout, qui a décroché l'investiture LREM. De leur côté, Les Républicains ont désigné l'ancien ministre Marc-Philippe Daubresse, contesté par la droite municipale, qui a désigné son propre candidat Thierry Pauchet. Parmi les candidats à la mairie lilloise, La France insoumise, très présente sur le terrain et qui compte deux députés lillois, mise cette année sur Adrien Quatennens et Ugo Bernalicis.

Il faudra également compter sur la concurrence des écologistes, qui comptent bien rééditer leur performance des européennes (21,7%). Les écologistes de "Lille Verte 2020" partent en reconquête d'un espace urbain abandonné à la voiture. Les liens avec la maire sortante Martine Aubry sont assez récents et le niveau de leur score au soir du premier tour sera l'une des clés du scrutin. Le Rassemblement national espère bien lui aussi franchir la barre des 10%.

Cela fait désormais 19 ans que Martine Aubry règne en maître sur Lille. Alors qu'elle avait juré de s'arrêter à trois mandats, elle s'est finalement lancée dans une quatrième campagne. "Je ne l'ai dit qu'une fois, mais je le pensais vraiment. Je pensais que c'était sain de m'arrêter au bout de trois mandats. Mais les Lillois aujourd'hui sont comme les Français, ils se sentent vulnérables", confie la maire socialiste à France 2.

La socialiste se sent la responsabilité de défendre la gauche pour garder Lille en rose après les défaites des socialistes au niveau du département et de la région au profit de la droite. Martine Aubry n'a pas encore décidé de passer la main à un successeur.