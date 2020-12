Mort de Giscard d'Estaing : pour Moati, Macron "est peut-être son fils spirituel"

publié le 03/12/2020 à 19:26

Il fut le conseiller audiovisuel de François Mitterrand et joua un rôle clé dans l'organisation du débat d'entre-deux tours qui opposa le candidat socialiste à Valéry Giscard d'Estaing en 1981.

Entre souvenirs et nostalgie, Serge Moati, journaliste, réalisateur et auteur du livre 30 ans après (éditions Seuil), évoque un homme "moderne" : "Il a mené une campagne à la Kennedy" et "il faisait très peur à Mitterrand" explique le cinéaste, fervent soutien du candidat socialiste.

En pleine campagne présidentielle, Serge Moati raconte qu'il avait fallut inventer "21 règles" pour le débat télévisuel, un échange devenu célèbre pour cette phrase prononcée par Mitterand à l'égard de VGE : "L’homme du passé, l'homme du passif". "On a dû inventer 21 règles, notamment l’absence de plan de coupe et une distance à respecter entre les deux adversaires. (...) Valéry Giscard d'Estaing était le roi de la communication, j'étais énervé !", se souvient-il.

Le cinéaste tient à rappeler par ailleurs que les années VGE ont été "revisitées avec l’histoire" : "Il ne faut pas oublier qu'en 1974, lorsqu'il arrive au pouvoir, c’était la fin des années magnifiques, la fin des 30 glorieuses". Valéry Giscard d'Estaing est donc arrivé "dans une période compliquée", accompagnée de crises, notamment celle du crash pétrolier survenue en 1973.

"Il voulait remettre la France en marche : c'est peut-être Macron son fils spirituel", s'interroge le cinéaste. "C'était aussi un homme mystérieux et intriguant : il était un grand séducteur, il aimait les châteaux, mais partait aussi à la rencontre des Français", dit-il.

Même s’il se considérait comme un anti-VGE, à l’époque de son mandat, Serge Moati a tenu à saluer un président qui "nous a fait entrer dans la modernité", notamment avec l'instauration de la majorité à 18 ans, la mise en place d'un gouvernement particulièrement féminin et le droit à l’avortement.

"Je lui dis chapeau !", lance le réalisateur. "Je suis heureux qu'on le salue, car c'est une page de l'histoire de France qui se tourne avec un certain éclat", estime-t-il.

Alors que plusieurs anciens présidents ont un monument à leur effigie, comme la bibliothèque François Mitterrand ou le centre Georges Pompidou, l'ancien conseiller imagine un "musée d’art moderne" pour rendre hommage à un homme "au talent incroyable". "Son décès est un tournant, c'est un vrai passage historique", conclut-il.