Macron-Giscard : des points communs (et quelques différences)

et Marie-Pierre Haddad

publié le 03/12/2020 à 17:08

Ils ont été élus sur la même promesse à 43 ans d'écart : réformer le pays. Valéry Giscard d'Estaing qui est décédé à l'âge de 94 ans, est une figure incontournable de la vie politique française et de la Ve République. Pendant les sept années de son unique mandat, le président de la République fera passer les réformes sociales les unes après les autres : IVG, divorce par consentement mutuel, APL, collège unique, majorité à 18 ans...

Pour rendre hommage à son prédécesseur, Emmanuel Macron a prévu de s'adresser à la nation ce jeudi 3 décembre à 20 heures. "Cet immense serviteur de l'État fut inspecteur des finances, maire, député français et européen, ministre, président de région, membre du Conseil constitutionnel, académicien et Président de la République. Il œuvra ainsi pour l'intérêt général pendant 65 ans, à toutes les échelles de la Nation. Qu'importait la fonction pourvu qu'il serve la France", a détaillé le président de la République dans un communiqué.

Dès l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron en 2016, en vue de l'élection l'année suivante, les ressemblances dans sa stratégie ont fait écho au style novateur de Valéry Giscard d'Estaing. Explications.

Des réformes de société

Un président jeune, libéral, réformateur... C'est le portrait fait de Valéry Giscard d'Estaing mais ses adjectifs sont aussi utilisés pour qualifier Emmanuel Macron. Plus jeunes présidents de la Ve République, tous deux sont comparés à Kennedy. Énarques, réformateurs libéraux, pro-européens et ministres de l'Économie; voici pour les parallèles côté CV.

Mais c'est surtout les réformes de société qui les rapprochent. L'interruption volontaire de grossesse, le remboursement de la pilule ou le divorce par consentement mutuel, pour VGE... La PMA pour toutes ou l'extension du congé paternité pour Emmanuel Macron.

L'image d'un président jeune et dynamique

Tous les deux ont aussi inventé de nouveaux moyens de communiquer. Valéry Giscard d'Estaing s'invitait à diner chez les Français. Emmanuel Macron lui a sorti de son chapeau le Grand Débat pour affronter la crise des "gilets jaunes". Les deux présidents soignent tous les deux leur communication.

Donner l'image d'un chef de l'État jeune et dynamique : Giscard raquette en main à la Une de Tennis Magazine. Emmanuel Macron aussi a fait savoir qu'il travaillait son service volé. Sur des skis, le président Giscard avait un bon style. Emmanuel Macron à La Mongie paraissait un peu plus raide. VGE a aussi cassé le code vestimentaire des présidents en faisant une interview en pull. Sans aller jusque-là, Emmanuel Macron a essayé bien des tenues : pilote de chasse façon Top Gun, ou perfecto en cuir lors d'un weekend au Touquet...

Une panoplie de déguisements pour apparaitre plus proche des gens. Les Français trouvaient le président Giscard, froid et distant Trop bourgeois, Emmanuel macron lui lutte depuis 2017 contre cette image de banquier et de "président des riches" qui lui colle à la peau. Ces points communs qui ne doivent pas faire oublier leurs différences. Emmanuel Macron veut refonder l'Europe. Valéry Giscard d'Estaing trouvait que le projet européen était parfait. Le président auvergnat avait soutenu lors de la présidentielle de 2017 le candidat François Fillon. Il jugeait alors Emmanuel Macron un peu jeune.