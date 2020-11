Mélenchon : dans les coulisses de son meeting numérique en réalité virtuelle

publié le 28/11/2020 à 17:50

Il s'est lancé dans la course officiellement le dimanche 8 novembre dernier en proposant sa candidature à la présidentielle et en la conditionnant à une investiture populaire. Fort de 185.000 parrainages pour le moment, Jean-Luc Mélenchon tient samedi 28 novembre son premier meeting de campagne.

Mais crise sanitaire oblige, ce sera un meeting numérique, en réalité virtuelle sur les réseaux sociaux. RTL a eu la primeur des avant-réglages. Direction Gennevilliers, chez Videlio, le studio de création qui avait déjà réalisé l'hologramme du candidat en 2017. Jean-Luc Mélenchon se tiendra au milieu d'un espace tendu de vert vif. Mais derrière leur écran, les militants le verront évoluera dans des décors virtuels.

"Nous, notre objectif c'est de créer un univers, un monde autour de Jean-Luc Mélenchon, qui attire l'œil, au niveau de la profondeur, des volumes, des dimensions, explique Coline Maigre organisatrice de l'événement. On n'aura pas l'impression d'être sur un plateau de télé".

Moitié moins d'argent que pour un meeting en salle

Une trentaine d'écrans permettront aussi à l'homme politique de 69 ans de voir les réactions des militants. Comme l'explique Antoine Léaument, responsable numérique des Insoumis, la dynamique de la foule est essentielle. "Quand on rempli une place, quand on voit qu'on est 100.000, on se dit que c'est possible de gagner. Là, la difficulté, c'est comment on fait pour que les gens soient aussi conscients de leur force ?"

Justement, les Insoumis promettent des surprises grâce aux innovations technologiques. Coût de ce meeting virtuel, de 40 à 50 000 euros, soit moitié moins qu'un meeting en salle. Une façon d'entretenir la flamme en période de crise sanitaire.