Présidentielle 2022 : la candidature de Mélenchon ne semble pas séduire

publié le 20/11/2020 à 13:35

Sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022 ne fait plus de doutes. Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni jeudi 12 novembre le seuil de parrainages citoyens qu'il s'était fixé pour pouvoir se présenter à l'élection, ne semble pourtant pas susciter un fort engouement dans les sondages.

Selon le baromètre BVA Orange RTL, réalisé auprès de 921 personnes entre le 18 et le 19 novembre, la cote d’influence de Jean-Luc Mélenchon reste stable auprès des Français (21%). Chez les sympathisants de la gauche, elle progresse de deux points, pour s'établir à 46%. Les sympathisants de gauche préfèrent toutefois désormais le leader de la France insoumise à Christiane Taubira et Martine Aubry (respectivement à 38 et 40%).

La cote d'influence de Jean-Luc Mélenchon reste très élevée des sympathisants de son mouvement, à 81%. Auprès des sympathisants du PS, elle s'établit à 38%, et 31% pour EELV.

2022 sera la troisième élection présidentielle à laquelle Jean-Luc Mélenchon sera candidat. En 2017, il avait totalisé 19,58% des suffrages exprimés, derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon.