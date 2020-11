publié le 13/11/2020 à 12:15

Jean-Luc Mélenchon sera candidat à l'élection présidentielle de 2022. Le leader de la France Insoumise a obtenu, sans surprise, les 150.000 parrainages qu'il demandait avant d'officialiser sa candidature.

"Pour Emmanuel Macron, c'est parfait, et pour la droite aussi, car c'est la meilleure chance de ne pas avoir de gauche au second tour de l'élection présidentielle", estime Nicolas Domenach. "Rien n'est écrit", se reprend-il, "nous avons d'abord les régionales, vous allez avoir la poursuite de la poussée écologiste (...) et dans cette foulée, vous pouvez avoir un candidat écologiste".

"Le nom qui me convainc le plus, c'est Anne Hidalgo", poursuit Guillaume Roquette. "Elle est à la fois socialiste et pas inquiétante sur son programme économique contrairement à ce que peut être Mélenchon, et très radicale en écologie". Selon lui, la maire de Paris présente plusieurs caractéristiques qui la rendent apte à concurrencer les autres, "elle est très différente d'Emmanuel Macron (...) mais elle fait moins peur que Mélenchon".

La candidature de Mélenchon, un atout pour un nouveau duel Macron/Le Pen

"Les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, en occultant le problème majeur qui se pose à la société française aujourd'hui, qui est l'immigration musulmane, en expliquant qu'il y a une 'créolisation' de la France, (...) il y a un tel décalage par rapport à la réalité, que ce positionnement sert plutôt Marine Le Pen", estime Guillaume Roquette. "De la même façon, quand il affirme que la majorité des attentats en Europe sont d'extrême droite, (...) il est complètement à côté", conclut-il.