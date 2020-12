publié le 06/12/2020 à 10:50

Violente charge de Jean-Luc Mélenchon contre certains syndicats de policiers. Selon le député de la France insoumise, Alliance et Unité-SGP sont les principaux responsables du divorce entre la population et les forces de l'ordre.

"Ce qui me paraît le plus grave c'est l'autonomisation de la police sous la direction de deux syndicats factieux qui passent leur temps à insulter les médias, les députés, les ministres et tout le monde, s'indigne Jean-Luc Mélenchon au micro de RTL. Ce sont ces gens qui sont les principaux responsables du divorce entre la police et l'affection du peuple !"

Ces accusations interviennent après la publication de tracts par les deux organisations sur les réseaux sociaux en réaction à l'interview d'Emmanuel Macron au média Brut. Il y avait dénoncé les contrôles au faciès. "Un débat hypocrite", a balayé un responsable d'Unité-SGP sur RTL samedi 5 décembre.

Jean-Luc Mélenchon insiste : il y a une véritable question à se poser selon lui sur les discriminations et les violences policières. "Je vous rappelle qu'après 'Charlie' les policiers étaient applaudis dans la rue. Comment sommes-nous passés de cette situation à la situation où ils font peur à tout le monde et où tout le monde se méfie d'eux ? Et bien parce que tout s'est dégradé et parce que ces syndicats hyper violents ont poussé la police à des comportements excessifs."