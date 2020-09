Marion Maréchal parasite la rentrée de Marine Le Pen

publié le 15/09/2020 à 22:40

Au Rassemblement national, les propos de Marion Maréchal, ce mardi 15 septembre, font réagir. La nièce de Marine Le Pen enchaîne les interviews, depuis quelques jours, et les offensives frontales.

Le conflit entre les deux femmes n’était un secret pour personne, mais, jusqu’ici, Marion Maréchal évitait d’en faire étalage dans la presse. Cette fois-ci, un cap a été franchi : trois interviews en quelques jours, dans lesquelles l’ancienne députée étrille son ancien parti et vise directement sa tante : "Marine Le Pen ne pourra pas gagner seule" ; "Certains, au RN, sont en croisade contre moi" ; "Le RN ne parvient pas à parler aux orphelins de la droite", déclare notamment l’ancien élu du Vaucluse. Une critique en règle qui a des airs de petite vendetta.

Car, cet été, des proches de Marion Maréchal ont été écartés de postes stratégiques au sein du parti. Alors, coups pour coups, elle réplique dans les médias. De quoi parasiter la rentrée de Marine Le Pen. Mais les cadres du parti tentent de minimiser : pour le député Sébastien Chenu, Marion Maréchal s’offre juste un coup de pub pour faire parler de son école de sciences politiques.

"Elle est aujourd’hui directrice d’une école, elle a besoin de faire publicité de cette école dans les médias, de venir distiller une pensée, une argumentation. On a probablement de gens qui élaborent des théories intellectuelles, mais on a surtout besoin de gens qui se battent pour la France sur le terrain", dit-il. Une vacherie que Marion Maréchal appréciera sans doute. Dans son entourage, on met en garde : dans l’offensive médiatique, on peut encore escalader.