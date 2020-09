Rassemblement national : Marion Maréchal n'a plus sa carte du parti

publié le 14/09/2020 à 22:33

Marion Maréchal semble vouloir s'émanciper plus que jamais de ses liens familiaux en politique. En effet, après avoir souhaité qu'on n'accole plus le nom Le Pen à celui de Maréchal, l'ancienne députée n'est désormais plus membre du Rassemblement national (RN), présidé par sa tante Marine Le Pen et parti issu du Front national (FN), fondé par son grand-père Jean-Marie.

Si elle avait encore la carte d'adhérente en 2019, elle n'a pas celle de 2020. Marion Maréchal "n'est plus adhérente du parti depuis 2019", n'ayant pas renouvelé son adhésion pour 2020, a indiqué à l'AFP Jean-Lin Lacapelle, délégué du RN aux Ressources.

L'ancienne élue du Vaucluse, qui n'a pas l'intention de se présenter à la présidentielle de 2022 et veut poursuivre sa "bataille culturelle" des idées, a fait sa rentrée politique dans plusieurs médias, critiquant son ancien parti. Elle a notamment affirmé au Figaro qu'il lui était "impossible de prédire l'affiche du second tour aujourd'hui", alors que Marine Le Pen, candidate à l'Élysée, est donnée au second tour par de récents sondages.

Dans les colonnes du Parisien, elle a lancé une salve de critiques envers le parti, qu'elle soupçonne de vouloir se débarrasser d'elle. Elle a indiqué craindre que "certains au RN soient en croisade contre" elle, après la mise à l'écart de membres de la commission d'investiture du RN proches de ses idées.