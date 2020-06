publié le 11/06/2020 à 10:20

Marion Maréchal a pris la parole mercredi 10 juin en vidéo sur Facebook. "Je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que Française" pour "la mort d'un Afro-Américain" et d'Adama Traoré, affirme-t-elle. C'est selon elle, "une tentative de subversion des esprits".

"Je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas colonisé, je n'ai colonisé personne, je n'ai mis personne en esclavage." martèle-t-elle.

Elle souligne que des "groupes militants, de gauche, dits antiracistes, indigénistes, Black Lives Matter" qui, selon elle, "demandent non seulement de nous mettre à genoux, mais en plus salir la mémoire de nos ancêtres, de cracher sur notre histoire, de purger notre héritage et d'abattre nos statues."

"Il est extrêmement malsain de rentrer dans cette compétition victimaire" renchérit-elle. Ce serait parfaitement "injustifié si nous voulons marcher ensemble dans l'avenir". Elle fustige la discrimination positive selon laquelle "le choix se fait au détriment du mérite et de la compétence, et de la véritable égalité des droits."

Elle dénonce "l'américanisation des esprits" de la société française mais remercie "qu'heureusement certains résistent et n'aspirent ni à la guerre civile, ni à la guerre raciale, qu'heureusement ils refusent de participer au concours vicitimaire."

Elle refuse cette repentance et cette auto-flagellation. "On doit refuser ce phénomène et nous devons être avertis et vigilants".

Marion Maréchal avait renoncé à l'exercice d'un mandat et avait annoncé ne pas "être candidate à l'élection présidentielle de 2022". Elle dirige maintenant une école de sciences politiques à Lyon.