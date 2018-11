publié le 18/11/2018 à 16:21

"Le monde dans lequel nous vivons est dangereux", expliquait Emmanuel Macron le 6 novembre dernier. Le président de la République appelle à la mise en place d'"une vraie armée européenne". "Face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante (...) on doit avoir une Europe qui se défend davantage seule, sans dépendre seulement des États-Unis et de manière plus souveraine", avait-il ajouté.



Selon Marine Le Pen, "cette armée européenne, c'est en même temps une trahison, une utopie et en réalité dans la manière dont c'est formulé, une insulte à l'égard de nos alliés".

La présidente du Rassemblement national explique, au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, "c'est une trahison parce que tout dans la Constitution nous dit que le président de la République est le chef des armées et le garant de l'indépendance de la nation.

Il n'y a que lui qui puisse demander à un jeune Français d'aller tuer ou d'aller se faire tuer pour la défense de la nation et il ne peut déléguer en aucune manière cette responsabilité à quiconque".

Et d'ajouter : "C'est une utopie car au-delà de cette posture qui va décider, qui sera la chaîne de commandement, qui va décider comment elle sera structurée. Je suis pour que l'OTAN change de nature".