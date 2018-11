et Marie-Pierre Haddad

publié le 18/11/2018 à 14:28

Les candidats à la nationalité française devront-ils ajouter à leur identité, un prénom "adapté à la culture nationale" ? C'est la proposition faite par un député Les Républicains Julien Aubert. Il suggère de leur "imposer (...) de choisir un de leurs prénoms parmi ceux issus des différents calendriers français, et ceux des personnages connus de l'histoire nationale", qui soit "plus adapté à la culture nationale".



Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 18 novembre, Marine Le Pen s'est dite favorable à cette proposition, assurant défendre cette idée "depuis longtemps". "Ce serait bien que la naturalisation, la demande de naturalisation, puisse s'exprimer au travers de cela, mais là encore je le dis depuis longtemps", a déclaré la dirigeante du Rassemblement national.



Marine Le Pen a ensuite ironisé sur la "maladie chez LR, la 'retardite'. Ils proposent tout ce que nous proposons, mais avec un certain nombre d'années de retard", a-t-elle affirmé.