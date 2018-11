Emmanuel Macron veut "une vraie armée européenne"

publié le 06/11/2018 à 08:06

Une "Europe de l'ambition". C'est la volonté d'Emmanuel Macron pour les élections européennes de mai 2019. Le président de la République explique ne "rien exagérer" lorsqu'il compare notre époque à celle des années 30. "Je suis lucide. Nous sommes dans une Europe fracturée par la montée du nationalisme (...) Nous avons besoin d’une Europe plus forte, de ne pas faire bégayer l’Histoire", ajoute-t-il.





Le président de la République indique, sur Europe 1, que "le monde dans lequel nous vivons est dangereux". Pour lui, la paix que nous avons connu ces dernières années en Europe est "une parenthèse dorée".



Emmanuel Macron estime que l'Europe ne pourra pas se défendre sans "une vraie armée européenne". "On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante (...) on doit avoir une Europe qui se défend davantage seule, sans dépendre seulement des États-Unis et de manière plus souveraine", plaide le chef de l'État.



Le chef de l'État cite sans les nommer "des puissances autoritaires qui réémergent et se réarment aux confins de l'Europe". Il appelle à "nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des Etats-Unis d'Amérique", en évoquant la décision américaine de se retirer d'un traité de désarmement nucléaire datant des années 80 : "Qui en est la victime principale?", demande-t-il : "L'Europe et sa sécurité".