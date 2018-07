publié le 29/01/2017 à 20:59

Il avait emporté la conviction de 31,48% des électeurs à la primaire de la Belle Alliance Populaire lors du premier tour, dimanche 22 janvier. Une semaine après, dimanche 29 janvier, l'ancien premier ministre a récolté 41,12% des suffrages, face à son adversaire socialiste Benoît Hamon. Au terme du premier tour, ce dernier avait terminé en tête de la course électorale, récoltant 36,03% des voix. Une position que Benoît Hamon conserve donc à l'issue du second tour.



Manuel Valls n'aura pas réussi a renverser la dynamique en sa faveur. Mercredi 25 janvier, au terme du débat de l'entre-deux tours du scrutin, le député des Yvelines et ancien ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Valls, était sorti favori. Une position qu'il semble avoir conservée au second tour de la primaire, dans les urnes et sur Google.

Pendant la campagne de la Belle Alliance Populaire, Manuel Valls et Benoît Hamon se sont frontalement opposés en défendant leur programme respectif. Tant et si bien qu'à l'issue du premier tour, Manuel Valls, en position de challenger, avait déclaré qu'il soutiendrait Benoît Hamon si d'aventure ce dernier était désigné candidat socialiste à l'élection présidentielle de 2017, comme le règlement de la primaire l'y engage, mais qu'il s'"effacerait". Les deux candidats s'étaient écharpés notamment sur le revenu universel, mesure défendue par Benoît Hamon et sur leur vision de la laïcité.