et Marie-Pierre Haddad

publié le 25/09/2018 à 20:15

Un ancien premier ministre français candidat à Barcelone. C'est un virage inédit et officialisé par Manuel Valls. L'ancien premier ministre a annoncé, ce mardi 25 septembre, sa candidature à la mairie de la capitale catalane. Mais il ne suffit pas d'être né à Barcelone ou de porter le maillot du Barça les soirs de match, pour convaincre les catalans.



"C'est le socialiste qui a changé de camp plusieurs fois, je ne l'aime pas. Il s'est planté chez vous, du coup il vient voir chez nous s'il peut se refaire. On veut quelqu'un qui habite ici, pas à Paris", explique une habitante à RTL. À Barcelone, comme partout ailleurs, on aime peu les parachutages.

Certes, les habitants connaissent tous l'ancien premier ministre français mais lui, les connait-il aussi bien ? C'est la question posée par un journaliste catalan. "Combien y-a-t-il de quartiers à Barcelone ?", lui demande-t-il. "Beaucoup", répond Manuel Valls sans jamais réussir à donner un chiffre.

Cette réponse lui a valu des caricatures à la télévision catalane. Cette anecdote lui aurait servi de leçon, à en croire son entourage. Il lui reste huit mois pour donner des gages de catalanisme à des habitants qui ne lui réserveront aucun traitement de faveur.