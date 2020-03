Manuel Valls n'a "pas rompu avec la politique française" et veut être "utile" à Macron

publié le 06/03/2020 à 10:09

L'ancien Premier ministre Manuel Valls, semble, de même que le 49.3, réapparaître dans la vie politique française. En une semaine, il s'est exprimé auprès du Monde, du Parisien et au Figaro.

Battu aux municipales de Barcelone en mai 2019, il affirme, vendredi 6 mars, au Monde "ne pas avoir rompu avec la politique française" et vouloir être "utile" à Emmanuel Macron et "au débat" en France, tout en se disant "candidat à rien". Interrogé par le journal sur une possible entrée au gouvernement, il répond que "c'est un choix qui n'appartient qu'au président de la République et au premier ministre". "Je ne suis candidat à rien. Je n'ai pas de plan", assure-t-il. "Je n'exclus rien et ne sais pas de quoi sera fait l'avenir", précise-t-il.

"C'est d'abord le débat politique en France qui me passionne car c'est ma vie", fait valoir Manuel Valls, soutien d'Emmanuel Macron dès 2017. L'ancien Premier ministre dit vouloir partager ses "réflexions" sur ses thèmes de prédilection car "à 57 ans", il considère ne pas être "totalement terminé" et pouvoir "apporter au débat".

En contact régulier avec des membres du gouvernement

Il dit avoir "des contacts réguliers" et des relations "apaisées" avec Emmanuel Macron et entretenir de "bonnes relations" avec le président de l'Assemblée Richard Ferrand, le patron du groupe LaREM à l'Assemblée nationale Gilles Le Gendre, ainsi qu'avec plusieurs membres du gouvernement, dont les ex-socialistes Didier Guillaume, Jean-Yves Le Drian, Gérald Darmanin ou Jean-Michel Blanquer.

Dans un entretien avec Le Parisien le 28 février, l'ancien ministre assurait que "si (son) retour en politique n'est pas à l'ordre du jour, (il) ne manquerai(t) jamais d'être utile aux Français. Par (son) expérience, (ses) prises de position, (ses) réflexions ou (ses) propositions".

Il jugeait aussi "légitime de la part de l'exécutif de vouloir mettre en oeuvre" la réforme des retraites, et jugeait "justifiée" et "en aucun cas antidémocratique" l'utilisation du 49.3 face à "l'obstruction". Mercredi 4 mars, il a signé sur le site du Figaro une tribune intitulée "L'antisémitisme et l'antisionisme plus que jamais à combattre".