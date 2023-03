Les infos de 5h - Réforme des retraites : "On sent que la violence monte crescendo", confie un CRS

Entre 600.000 et 800.000 manifestants sont attendus partout en France, ce jeudi 23 mars, selon les estimations de la police. 12.000 forces de l'ordre sont déployées - dont 5.000 à Paris - pour encadrer la mobilisation contre la réforme des retraites alors que la fatigue commence à gagner les rangs.

Fabrice est CRS. Il appartient à une compagnie de province et a été appelé en renfort dans la capitale. "Depuis une semaine, c'est un public qui est très jeune, entre 15 et 25 ans. Ils sont là pour se faire remarquer, pour montrer leur colère, leur désarroi peut-être", explique-t-il à RTL.

Et de poursuivre : "Les dégradations consistent à brûler du mobilier urbain, essentiellement des poubelles, qui est en ce moment le gros sujet à Paris. Dès que les forces de l'ordre commencent à manœuvrer, ils se sauvent, sans violence extrême comme on a pu le connaitre avec les Gilets Jaunes."

L'homme craint que le mouvement se durcisse. "On sent que la violence monte crescendo avec de plus en plus de personnes qui participent à ces rassemblements. C'est compliqué. On tiendra le choc difficilement, mais on tiendra. On est reparti pour des mois d'intenses activités."

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Un lycéen de terminale, âgé de 17 ans, est décédé après avoir fait un malaise cardiaque mardi 22 mars pendant une épreuve du bac. Le jeune garçon, porteur d'un pacemaker, planchait sur un sujet d'économie quand il s'est effondré, les candidats qui se trouvaient dans la même salle sont sous le choc.

Transports - Le gouvernement a demandé au Conseil d'État de quelle manière il serait possible de raccourcir "de quelques années" la durée des concessions de certaines sociétés autoroutières, qui ont été plus rentables que prévu.



Faits divers - À Saint-Nazaire, une centaine de manifestants ont bloqué le pont mercredi 22 mars. Libérée en début d'après-midi, l'infrastructure est fermée jusqu'à nouvel ordre, en raison d'importants dégâts. Le Département Loire-Atlantique a décidé de porter plainte.

