Retraites : il faut que la réforme "entre en vigueur d'ici la fin de l'année", affirme Emmanuel Macron

Le président prend la parole. Silencieux depuis le recours au 49.3 de la Première ministre, Emmanuel Macron s'exprime ce mercredi 22 mars dans les journaux télévisés de TF1 et France 2. À la veille d'une nouvelle journée de contestation contre cette mesure et le passage jugé "en force" à l'Assemblée nationale, le président affirme qu'il faut que la réforme "entre en vigueur d'ici à la fin de l'année".

Face à la "colère légitime" des manifestants, le président maintien sa position et souhaite que le texte, une fois validé par le Conseil constitutionnel et promulgué, soit appliqué dès la fin de l'année, pour une mise en place progressive du recul de l'âge de départ à la retraite. Selon ses propos, les pensions d'1,8 million de retraités commenceraient à être augmentées "d'environ 600 euros par an en moyenne".

Emmanuel Macron estime que cette réforme est "nécessaire" afin de préserver le financement futur des pensions. "Cette réforme, elle est nécessaire, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire" a-t-il déclaré.

